08:23 27.11.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 770 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 770 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 261 одиниця особового складу, з яких 157 – ліквідовано; 21 точка вильоту пілотів БпЛА; 4 бронемашини; 9 артилерійських систем; 22 одиниці автомобільної техніки; 23  мотоцикли; 81 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–26.11) знищено/уражено 21450 цілей, з них 7477 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

