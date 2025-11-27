Рубіо заявив, що США нададуть Україні гарантії безпеки після підписання мирної угоди

Фото: https://www.axios.com

Державний секретар Марко Рубіо повідомив, що США хочуть, аби мирна угода була підписана, перш ніж надати гарантії безпеки Україні, повідомляє POLITICO, посилаючись на власні джерела.

"За словами європейського дипломата та особи, обізнаної з переговорами, державний секретар Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США хочуть мирної угоди, перш ніж погодяться на будь-які гарантії безпеки для України", - пише видання.

"За словами джерел, ця умова підвела риску під американськими пропозиціями Києву протягом останнього тижня. Рубіо під час телефонної розмови у вівторок з європейськими чиновниками стверджував, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки України, які, за їхніми словами, забезпечать Києву відчуття безпеки", - сказано в повідомленні POLITICO.