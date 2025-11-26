Інтерфакс-Україна
Події
18:41 26.11.2025

Кабмін затвердив держстандарт дошкільної освіти

2 хв читати
Кабмін затвердив держстандарт дошкільної освіти

Кабінет міністрів України затвердив державний стандарт дошкільної освіти, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Це рішення є виконанням закону України "Про дошкільну освіту". Документ, розроблений науковцями й практиками, визначає зміст дошкільної освіти, формує зрозумілу спільну рамку, за якою працюватимуть ЗДО, та чітко окреслює, які результати навчання й ключові компетентності має набути кожна дитина на етапі завершення дошкільної освіти. Стандарт стане головним орієнтиром для розробників освітніх програм і чітко визначає цільові результати для педагогів", - написав Лісовий в мережі Facebook.

За його словами, в основі стандарту такі принципи: гарантія академічної, організаційної та кадрової автономії закладу; академічна свобода педагога; право вибору з різноманіття освітніх програм; урахування можливостей і потреб кожної дитини під час реалізації освітнього процесу.

Зазначається, що документ набуде чинності 1 вересня 2027 року.

"Протягом наступних пів року Державна служба якості освіти України проведе валідацію стандарту в закладах дошкільної освіти, щоб переконатися, що очікувані результати підтверджуються досвідом педагогів з усіх куточків України, а сам стандарт є зрозумілим і практичним для них. За потреби в документ будуть внесені коригування", - розповів міністр.

Він додав, що після цього розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати свої програми до нового стандарту, щоб кожна дитина — незалежно від умов чи місця проживання — мала однакові можливості здобувати якісну дошкільну освіту.

Теги: #стандарт #дошкільна_освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:38 19.11.2025
Трамп заявив про необхідність "федерального стандарту" в США щодо ШІ

Трамп заявив про необхідність "федерального стандарту" в США щодо ШІ

15:12 23.10.2025
Кабмін поширив "Мрію" на дошкільну освіту

Кабмін поширив "Мрію" на дошкільну освіту

12:21 19.08.2025
Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

15:50 08.07.2025
Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти у підготовці нормативно-правової бази до закону про дошкільну освіту

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти у підготовці нормативно-правової бази до закону про дошкільну освіту

09:26 11.06.2025
Прийнято національний стандарт по первинних мобільних укриттях

Прийнято національний стандарт по первинних мобільних укриттях

10:01 14.05.2025
Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

12:48 16.04.2025
Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

18:27 10.02.2025
Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

18:13 10.02.2025
Голова освітнього комітету відзначає незадовільність роботи Міносвіти в питання реалізації закону про дошкільну освіту

Голова освітнього комітету відзначає незадовільність роботи Міносвіти в питання реалізації закону про дошкільну освіту

15:31 01.01.2025
Мовний омбудсмен: Дотримання мовного законодавства в дитсадках - запорука успішного розвитку наших дітей

Мовний омбудсмен: Дотримання мовного законодавства в дитсадках - запорука успішного розвитку наших дітей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

ОСТАННЄ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

Військові в Гвінеї-Бісау заявили що взяли владу в країні під контроль

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА