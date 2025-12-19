Міносвіти залучило $30 млн на розвиток дошкільної освіти в межах "First Steps Forward"

Світовий банк виділив $30 млн на розвиток дошкільної освіти в межах ініціативи "First Steps Forward", повідомляє Міністерства освіти і науки України.

"Це перша загальнодержавна ініціатива, що пріоритезує дошкілля та залучає партнерів для комплексної трансформації галузі та збільшення інвестицій в сектор. Відповідну угоду про надання гранту підписали сьогодні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що інвестиції буде спрямовано на: переоснащення та відкриття 500 локацій надання послуг дошкільної освіти; обладнання для групових приміщень та укриттів; комп’ютерне та технічне оснащення; підтримка професійного розвитку педагогів дошкільної освіти з фокусом на освіту для дітей з особливими освітніми потребасми (ООП); підтримка громад у впровадженні місцевих стратегій розвитку дошкільної освіти.

У відомстві додали, що підписана угода засвідчує надання гранту Фонду глобального партнерства в галузі освіти та Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України (Додаткове фінансування для Програми LEARN) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку.

Передбачається, що загальний обсяг фінансування становить 31,1 млн дол, з яких 30 млн дол надає Мультидонорський трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України (URTF).

Також у межах договору було надано грант (System Capacity Grant) у розмірі $1,1 млн від Фонду глобального партнерства в галузі освіти (GPE), який буде спрямовано на системну розбудову інституційної спроможності за такими напрямами, зокрема: євроінтеграція, професійна освіта, інклюзивна освіта, а також стратегічне планування з акцентом на розвиток освітньої інфраструктури.

Як повідомлялося, у липні утворено Глобальний альянс із понад 20 міжнародних партнерів задля підтримки дошкільної освіти в Україні з початковим внеском від Світового банку в розмірі $30 млн.