Інтерфакс-Україна
Події
18:13 10.02.2025

Голова освітнього комітету відзначає незадовільність роботи Міносвіти в питання реалізації закону про дошкільну освіту

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Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відзначає незадовільність роботи Міністерства освіти і науки в питання реалізації закону "Про дошкільну освіту".

"Про закон "Про дошкільну освіту". Вже 41 день, як закон вступив в силу. КМУ, згідно свого плану, повинен: підготувати і затвердити або привести у відповідність з законом або визнати такими, що не потребують змін 49 нормативно-правових актів, з яких більшість має підготувати МОН.... Станом на зараз виконано 1 пункт з 49", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Голова комітету зазначив, що вже двічі за два останні місяці робота Міносвіти в цьому питанні була визнана незадовільною.

"Кожні два тижні будемо контролювати комітетом прогрес і будемо вас інформувати про динаміку", - написав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про дошкільну освіту" в червні 2024 року, з 1 січня 2025 року закон набув чинності. Серед іншого, згідно закону, для вихователів буде оптимізовано робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та поліпшити умови праці; батьки зможуть скористатися більшою гнучкістю завдяки покращеній територіальній доступності дитсадків та можливості вибору форм навчання; у систему освіти запроваджуються нові типи організації освітньої діяльності, як-от мобільні, сімейні, мінісадочки та центр педагогічного партнерства, що дасть змогу охопити більшу кількість дітей.

Теги: #дошкільна_освіта #бабак

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