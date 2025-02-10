Голова освітнього комітету відзначає незадовільність роботи Міносвіти в питання реалізації закону про дошкільну освіту

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відзначає незадовільність роботи Міністерства освіти і науки в питання реалізації закону "Про дошкільну освіту".

"Про закон "Про дошкільну освіту". Вже 41 день, як закон вступив в силу. КМУ, згідно свого плану, повинен: підготувати і затвердити або привести у відповідність з законом або визнати такими, що не потребують змін 49 нормативно-правових актів, з яких більшість має підготувати МОН.... Станом на зараз виконано 1 пункт з 49", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Голова комітету зазначив, що вже двічі за два останні місяці робота Міносвіти в цьому питанні була визнана незадовільною.

"Кожні два тижні будемо контролювати комітетом прогрес і будемо вас інформувати про динаміку", - написав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про дошкільну освіту" в червні 2024 року, з 1 січня 2025 року закон набув чинності. Серед іншого, згідно закону, для вихователів буде оптимізовано робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та поліпшити умови праці; батьки зможуть скористатися більшою гнучкістю завдяки покращеній територіальній доступності дитсадків та можливості вибору форм навчання; у систему освіти запроваджуються нові типи організації освітньої діяльності, як-от мобільні, сімейні, мінісадочки та центр педагогічного партнерства, що дасть змогу охопити більшу кількість дітей.