Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти у підготовці нормативно-правової бази до закону про дошкільну освіту

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки України у підготовці нормативно-правової бази до закону "Про дошкільну освіту".

"Про чутливе. Про підзаконку до закону "Про дошкільну освіту". На жаль, дива не сталося. Рік після ухвалення нового закону, а нормативно-правову базу розроблено лише на 83%. При тому, що Міністерство освіти само виступило ініціатором і визначило для себе дедлайн 1 січня 2025 року", - написав голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, на сьогодні: з 77 підзаконних актів, необхідних для реалізації закону, затверджено лише 64; три накази все ще знаходяться на реєстрації в Міністерстві юстиції; 10 нормативно-правових актів на погодженні у центральних органах виконавчої влади.

"Вже втретє визнаємо роботу Міністерства освіти і науки в цьому питанні незадовільною.

Хоча, слід бути чесними, за останні півроку зроблено справді багато. Хотіли зняти з контролю це питання, але знову винесемо на розгляд на серпневому засіданні комітету", - розповів бабак.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про дошкільну освіту" в червні 2024 року, з 1 січня 2025 року закон набув чинності. Серед іншого, згідно закону, для вихователів буде оптимізовано робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та поліпшити умови праці; батьки зможуть скористатися більшою гнучкістю завдяки покращеній територіальній доступності дитсадків та можливості вибору форм навчання; у систему освіти запроваджуються нові типи організації освітньої діяльності, як-от мобільні, сімейні, мінісадочки та центр педагогічного партнерства, що дасть змогу охопити більшу кількість дітей.

10 лютого голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відзначає незадовільність роботи Міністерства освіти і науки в питання реалізації закону "Про дошкільнуосвіту".