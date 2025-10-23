Інтерфакс-Україна
Події
15:12 23.10.2025

Кабмін поширив "Мрію" на дошкільну освіту

2 хв читати
Кабмін поширив "Мрію" на дошкільну освіту

Кабінет міністрів України розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо освітній застосунок Мрія на дитсадочки. Уряд ухвалив зміни до постанови, які перетворять Мрію на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, "Мрія. Дошкілля" надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.

"Закладаємо основу для національної гейміфікації у "Мрії". Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали", - додала премʼєр.

Свириденко відзначила, що за рік у "Мрії" вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності, понад 3,5 млн разів переглянули сторінку планування в журналі та додали понад 2,5 млн домашніх завдань.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року мало початися тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #дошкільна_освіта #мрія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 09.10.2025
До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

12:08 01.10.2025
Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

10:00 01.09.2025
Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

12:21 19.08.2025
Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

10:38 29.07.2025
Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

15:50 08.07.2025
Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти у підготовці нормативно-правової бази до закону про дошкільну освіту

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти у підготовці нормативно-правової бази до закону про дошкільну освіту

12:37 27.05.2025
Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700

Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700

09:34 15.05.2025
До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

10:01 14.05.2025
Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

12:48 16.04.2025
Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

ОСТАННЄ

Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

На Полтавщині депутата міськради підозрюють у недостовірному декларуванні на суму понад 200 млн грн

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Суд в Одесі оголосив вирок у справі агента ГРУ, який готував серію замовних убивств в Одесі, – 14 років ув'язнення

Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

Зеленський про атаки РФ на журналістів: Свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити правду про воєнні злочини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА