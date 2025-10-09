До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

До освітньої платформи "Мрія" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл, повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мрія" об’єднує школи по всій країні. Із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже 2 213 шкіл. Для тисяч закладів "Мрія" вже стала ефективним та зручним робочим інструментом. Щодня учасники й учасниці освітнього процесу активно взаємодіють з екосистемою: учителі виставляють оцінки, діти виконують домашні завдання, батьки дізнаються про динаміку навчання, а "Мрія" допомагає зробити освітній процес сучасним і комфортним", - написав Федоров у телеграм-каналі.

За його словами, з моменту запуску цифрової екосистеми: виставлено понад 8 млн оцінок; надіслано більш ніж 1,9 млн домашніх завдань; під’єднано школи з 24 областей України.

"Ми також надаємо індивідуальний супровід кожній школі. Завдяки цьому освітяни зможуть вивільнити час від паперової роботи й зосередитися на навчанні дітей", - дода він.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року мало початися тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".