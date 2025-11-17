Інтерфакс-Україна
Події
13:12 17.11.2025

Мінцифри запустило розділ "Позашкілля" з гуртками в застосунку "Мрія"

На освітній платформі "Мрія" з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Знайти спортивний гурток поблизу, записати дитину на малювання чи подивитися розклад онлайн-занять — усе це в новому розділі Позашкілля в застосунку Мрія. У державну освітню екосистему додали 6 000+ гуртків, зібрані спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури України", - Мінцифри.

Зазначається, що кожен гурток має власну картку з описом, контактами та важливими деталями; можна обирати безплатні або платні заняття поруч або в онлайн-форматі для дистанційного навчання.

"Для шкіл це оновлення — зручний спосіб представити свої гуртки та групи продовженого дня в єдиному цифровому просторі. Уже понад 350+ шкіл створили в "Мрії" 1719 гуртків", - розповіли у відомстві.

Також у застосунку незабаром з’явиться можливість записувати дітей на гуртки й відстежувати їх у розкладі дня, а ще  запрацює рекомендаційна система на основі штучного інтелекту (ШІ), яка підбиратиме гуртки відповідно до інтересів кожної дитини.

"Мрія.Позашкілля" — ще одна грань цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших років навчання до дорослого життя", - наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

17 листопада віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що до освітньої платформи "Мрія" уже доєдналося 2,5 тис. шкіл.

В кінці жовтня Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту.

Теги: #додаток #мрія #гуртки

