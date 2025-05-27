Інтерфакс-Україна
Події
12:37 27.05.2025

Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700

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Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700
Фото: https://thedigital.gov.ua/

Кількість шкіл, що приєдналися до освітньої платформи "Мрія", перевищила 700, повідомив у вівторок віцепрем’єр – глава Мінцифри Михайло Федоров, який 15 травня прозвітував про приєднання до системи 500 шкіл.

"Вже більше ніж 700 шкіл почали спроваджувати "Мрію". До 1 вересня, думаю, буде більше тисячі, до кінця року - 2 тисячі", – сказав він на форумі "Освіта нової України" в Києві у вівторок.

"І в наступному році, я сподіваюся, ми зможемо повністю покрити всі школи нашої країни", – додав Федоров.

Він наголосив, що "Мрія" дасть змогу зрозуміти, як нові стандарти та програми впливають на навчання дітей в школах.

"І це додаткові дані, які в наш час є безцінними, дають можливість приймати правильні і ефективні рішення (уряду)", – заявив віце-прем’єр.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія". Загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

Федоров раніше анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #федоров #мрія #освіта #школа

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