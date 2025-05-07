Інтерфакс-Україна
Телеком
12:53 07.05.2025

"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

1 хв читати
"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

АТ "Укрпошта" запустить новий мобільний додаток для клієнтів у другому кварталі 2025 року, повідомила компанія у системі розкриття інформації SMIDA.

"Щодо планiв на другий квартал 2025 року - компанiя планує запустити новий мобiльний застосунок для клiєнтiв (…), де тепер автоматично будуть пiдвантажуватися посилки, платежi та iншi послуги", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував плани запуску додатку на листопад 2024 року. Він сказав про це в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Смілянський також розповів, що мобільний додаток, який "Укрпошта" використовує для інформування клієнтів нині, вже застарів, і назріла потреба його вдосконалити. За його, зокрема наразі його трек потребує введення даних вручну. В новому застосунку вони "залітатимуть" автоматично, щойно до клієнта прямуватиме посилка, будуть приходити push-сповіщення. В новому застосунку можна буде посилку перенаправити на інше відділення, оплатити її, бачити всі етапи шляху її доставки.

Смілянський підкреслив, що новий мобільний додаток – це власна розробка IT-департаменту "Укрпошти". У 2024 році він проходив тестування за допомогою 22 тис. працівників компанії.

Теги: #додаток #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 07.05.2025
Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

15:13 28.04.2025
"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

13:05 19.04.2025
Raiffeisen Business Online попередив про технічні роботи з вечора суботи

Raiffeisen Business Online попередив про технічні роботи з вечора суботи

15:28 09.04.2025
"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

08:53 09.04.2025
"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

03:34 15.01.2025
Китайський RedNote став найпопулярнішим додатком в App Store у США

Китайський RedNote став найпопулярнішим додатком в App Store у США

17:56 18.10.2024
Країни, які не допомагали Україні, не бачили секретних додатків Плану перемоги, - Зеленський

Країни, які не допомагали Україні, не бачили секретних додатків Плану перемоги, - Зеленський

10:17 03.09.2024
Чати в застосунку "Мрія" працюють на базі месенджера Signal - Міносвіти

Чати в застосунку "Мрія" працюють на базі месенджера Signal - Міносвіти

01:06 18.05.2024
Міноборони запустило мобільний застосунок"Резерв+"

Міноборони запустило мобільний застосунок"Резерв+"

14:55 17.05.2024
Міноборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів

Міноборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

OpenAI відмовилася від перетворення на комерційну структуру

Очільник "Укрпошти" розкрив свою зарплату за 2024 рік

TikTok оштрафовано в Європі на EUR530 млн за передання даних користувачів у Китай

Трамп підписав указ про припинення фінансування двох найбільших суспільних мовників США

"Vodafone Україна" виплатить акціонерам 702 млн грн дивідендів з прибутку за 2024р.

"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА