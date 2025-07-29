Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

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В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна заявляє, що мріє бути депутатом Європейського парламенту від України.

"Я зізнаюся відверто, ким я бачу себе через п'ять років, - я дуже хочу бути депутатом Європейського парламенту від України. Це моя велика мрія. Я думаю, що ті зусилля, якими ми рухаємося нашою величезною командою - урядовою, депутатською, бізнесовою, - вони зараз надзвичайно потужні. Тому що Європейська комісія дуже часто говорить, що такої швидкості і такого прогресу євроінтеграції, як зараз, не було в жодної країни-члена", - сказала Бережна в інтерв'ю проєкту Happy Monday, яке було опубліковане 24 липня, коли вона ще обіймала посаду заступниці міністра економіки, відповідаючи на запитання, ким себе бачить через п'ять років.

Крім того, на запитання, чи є щось на поточній посаді (заступниці міністра економіки), що вона хоче зробити до звільнення, Бережна заявила, що це ухвалення нового Трудового кодексу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України. В той же час, Рада не призначила нового міністра культури, бо як зазначав раніше голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще тривають.

28 липня Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.