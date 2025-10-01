Інтерфакс-Україна
Телеком
12:08 01.10.2025

Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

2 хв читати
Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

З жовтня на освітній платформі "Мрія" має запуститися бета-тестування цифрової валюти "мрійки".

Як повідомляв у мережі TikTok перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, з 1 жовтня має початися бета-тестування "мрійок" для 10-15 тис. дітей, а з 1 січня чи в першому кварталі 2026 року очікується повноцінний запуск на всі школи, які доєдналися до "Мрії".

За його словами, щоб отримати "мрійки", дітям можна буде проходити різноманітні інтерактивні вікторини або досягати прогресу з предметів.

Наприклад, дітям будуть приходити різні завдання, і після відповіді на запитання вони отримуватимуть так звані "мрійки", або якщо дитина підвищить оцінку з 9 до 10 балів, то також отримає "мрійки".

В подальшому накопичені "мрійки" можна буде обміняти на різноманітні послуги чи товари, зокрема, квитки в кіно, майстер-класи, VR-квести тощо.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. Користувачів.

8 квітня віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #мрійки #валюта #мрія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 29.09.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

14:55 18.09.2025
НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

15:36 16.09.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

13:57 03.09.2025
НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

12:03 02.09.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

10:00 01.09.2025
Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

10:38 29.07.2025
Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

12:37 27.05.2025
Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700

Кількість шкіл в освітній платформі "Мрія" перевищила 700

09:34 15.05.2025
До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

13:06 10.04.2025
Усі школи Запорізької області підʼєднуються до "Мрії"

Усі школи Запорізької області підʼєднуються до "Мрії"

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Передбачені в проекті держбюджету-2026 кошти на Держкіно не дозволить взагалі фінансувати кінематограф - голова Агентства

Програма "1000 годин українського контенту" буде реалізовуватися під патронатом президента в 2026р - Мінкультури

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

"Укртелеком" планує підписати меморандум з учасниками ринку щодо користування кабельною каналізацію

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE на EUR1 млн

"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

УКФ запровадить окрему грантову програму для сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів у 2026 р.

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА