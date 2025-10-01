Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

З жовтня на освітній платформі "Мрія" має запуститися бета-тестування цифрової валюти "мрійки".

Як повідомляв у мережі TikTok перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, з 1 жовтня має початися бета-тестування "мрійок" для 10-15 тис. дітей, а з 1 січня чи в першому кварталі 2026 року очікується повноцінний запуск на всі школи, які доєдналися до "Мрії".

За його словами, щоб отримати "мрійки", дітям можна буде проходити різноманітні інтерактивні вікторини або досягати прогресу з предметів.

Наприклад, дітям будуть приходити різні завдання, і після відповіді на запитання вони отримуватимуть так звані "мрійки", або якщо дитина підвищить оцінку з 9 до 10 балів, то також отримає "мрійки".

В подальшому накопичені "мрійки" можна буде обміняти на різноманітні послуги чи товари, зокрема, квитки в кіно, майстер-класи, VR-квести тощо.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. Користувачів.

8 квітня віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".