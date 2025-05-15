Інтерфакс-Україна
Події
09:34 15.05.2025

До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

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До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналися уже 500 шкіл по всій Україні, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У квітні ми запустили "Мрію" для всієї країни — і з перших днів отримуємо заявки на під’єднання. Уже 500 шкіл долучилися до освітньої екосистеми. Це різні навчальні заклади — від сучасних ліцеїв у мегаполісах до невеликих закладів у селах. Але їх об'єднує спільне — прагнення змін", - написав Федоров в мережі Facebook.

Віцепрем'єр підкреслив, що "Мрія" — це важливий інструмент для трансформації освіти й побудови сильної держави.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #мрія #школи

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