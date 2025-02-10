Інтерфакс-Україна
Події
18:27 10.02.2025

Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

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Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

Міністра освіти і науки Оксена Лісового викличуть у Верховну Раду на годину запитань до уряду через незадовільну роботу по імплементації закону "Про дошкільну освіту", повідомив голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Незадовільна робота МОН по імплементації закону "Про дошкільну освіту" стала однією з причин виклику міністра освіти і науки в Верховну Раду на годину запитань до уряду найближчої п'ятниці", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, голова освітнього комітету Ради Сергій Бабак відзначає незадовільність роботи Міністерства освіти і науки в питання реалізації закону "Про дошкільну освіту". Він повідомив, що вже двічі за два останні місяці робота Міносвіти в цьому питанні була визнана незадовільною.

Теги: #верховна_рада #дошкільна_освіта #лісовий

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