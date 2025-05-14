Інтерфакс-Україна
Події
10:01 14.05.2025

Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

1 хв читати
Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки разом із партнерами розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти, що має стати основою дорожньої карти для уряду та інвестиційного плану партнерів із розвитку. 

"Від початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, зарахованих до закладів дошкільної освіти, зменшилася на 25% порівняно з 2021 роком. Станом на квітень 2025 року понад 157 тис. дітей не мають змоги відвідувати дитячі садки очно. Значну частину інфраструктури раннього навчання було або зруйновано, або вона потребує модернізації", - йдеться у повідомленні міністерства.

Очікується, що стратегія дасть змогу системно протистояти цим викликам, а також стане чітким орієнтиром для впровадження реформ відповідно до стандартів Європейського Союзу і просування європейської інтеграції України.

"Це продовження реалізації нового закону "Про дошкільну освіту", який набув чинності в січні 2025 року та заклав основу для зистемної реформи. Розроблення стратегії об’єднає національних і міжнародних партнерівв навколо спільного бачення розвитку дошкілля — з акцентом на інвестиції, кадри, інфраструктуру, інклюзію та емоційний добробут дітей раннього віку", - додали у відомстві.

Зазначається, що фінальний проект стратегії представлять у липні під час Конференції з відновлення України (URC 2025), що відбудеться в Римі. 

Теги: #стратегiя #дошкільна_освіта #мон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 09.05.2025
Міносвіти пояснило, хто з випускників і випускниць 9 і 11 класів отримає свідоцтво з відзнакою

Міносвіти пояснило, хто з випускників і випускниць 9 і 11 класів отримає свідоцтво з відзнакою

09:57 01.05.2025
Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

16:31 29.04.2025
Міносвіти і Мінцифри розробили рекомендації щодо відповідального використання ШІ в закладах вищої освіти

Міносвіти і Мінцифри розробили рекомендації щодо відповідального використання ШІ в закладах вищої освіти

19:07 28.04.2025
Мінрозвитку працює над створенням стратегічної програми для вирішення проблем ВПО

Мінрозвитку працює над створенням стратегічної програми для вирішення проблем ВПО

14:34 24.04.2025
У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

12:48 16.04.2025
Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

16:48 26.03.2025
Понад 10 російських установ та університетів вилучено зі складу міжнародних наукових організацій з початку 2025 р.

Понад 10 російських установ та університетів вилучено зі складу міжнародних наукових організацій з початку 2025 р.

10:44 18.03.2025
В Україні створили перший інтерактивний Музей математики, з 1 травня він стане відкритим для відвідувачів - Міносвіти

В Україні створили перший інтерактивний Музей математики, з 1 травня він стане відкритим для відвідувачів - Міносвіти

15:47 14.03.2025
Уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах - Міносвіти

Уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах - Міносвіти

20:52 25.02.2025
Банк Кредит Дніпро у вкладеннях в цінні папери зберігатиме пріоритет за ОВДП

Банк Кредит Дніпро у вкладеннях в цінні папери зберігатиме пріоритет за ОВДП

ВАЖЛИВЕ

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

ОСТАННЄ

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург отримала "мовчазну згоду" – ініціатор

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Молодь за програмою "єКнига" надає перевагу книгам зарубіжних авторів

Країни ЄС можуть у середу попередньо погодити 17-й пакет санкцій проти РФ

Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

Мін'юст оновив візуальну айдентику, бюджетні кошти не витрачалися

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА