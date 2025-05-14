Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки разом із партнерами розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти, що має стати основою дорожньої карти для уряду та інвестиційного плану партнерів із розвитку.

"Від початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, зарахованих до закладів дошкільної освіти, зменшилася на 25% порівняно з 2021 роком. Станом на квітень 2025 року понад 157 тис. дітей не мають змоги відвідувати дитячі садки очно. Значну частину інфраструктури раннього навчання було або зруйновано, або вона потребує модернізації", - йдеться у повідомленні міністерства.

Очікується, що стратегія дасть змогу системно протистояти цим викликам, а також стане чітким орієнтиром для впровадження реформ відповідно до стандартів Європейського Союзу і просування європейської інтеграції України.

"Це продовження реалізації нового закону "Про дошкільну освіту", який набув чинності в січні 2025 року та заклав основу для зистемної реформи. Розроблення стратегії об’єднає національних і міжнародних партнерівв навколо спільного бачення розвитку дошкілля — з акцентом на інвестиції, кадри, інфраструктуру, інклюзію та емоційний добробут дітей раннього віку", - додали у відомстві.

Зазначається, що фінальний проект стратегії представлять у липні під час Конференції з відновлення України (URC 2025), що відбудеться в Римі.