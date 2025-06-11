Інтерфакс-Україна
Події
09:26 11.06.2025

Прийнято національний стандарт по первинних мобільних укриттях

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Прийнято національний стандарт по первинних мобільних укриттях

Наказом Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" 9 червня 2025 року прийнято національний стандарт ДСТУ 9329:2025 "Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування", повідомляється на сайті УкрНДНЦ.

Вказаний ДСТУ 9329:2025 готується до публікації, і буде діяти з 1 серпня 2025 року.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року статтю 32 Кодексу цивільного захисту України було викладено в новій редакції, зокрема, було виключено з об’єктів фонду захисних споруд поняття "Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту" і введено новий термін "Первинне (мобільне) укриття" (ПМУ). Первинне (мобільне) укриття - це технічний виріб, у тому числі блок-модульного типу, призначений для короткострокового (до 4 годин) захисту населення на місцевості шляхом зменшення непрямої дії звичайних засобів ураження під час воєнних (бойових) дій. Потреба у будівництві (розміщенні) ПМУ визначається уповноваженими на це органами у разі необхідності у додатковому укритті населення у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо) в особливий період.

Теги: #укриття #стандарт

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