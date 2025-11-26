Інтерфакс-Україна
Події
11:04 26.11.2025

Генсек НАТО не виключив, що війна РФ проти України може закінчитися цього року

Генсек НАТО Марк Рютте в середу припустив, що існує ймовірність того, що війна РФ проти України завершиться до кінця 2025 року.

"Звичайно. Ми всі молимося про якнайшвидше закінчення цієї війни", - сказав Рютте в інтерв'ю газеті "Паїс", відповідаючи на запитання, "чи можливо, що війна закінчиться до кінця цього року".

"Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти президенту США Трампу реалізувати його бачення врегулювання", - зазначив Генсек альянсу.

"Завжди складно передбачити, але я щиро сподіваюся, що мир скоро настане. Звичайно, після женевських переговорів необхідно провести ще кілька зустрічей, а також окреме, паралельне обговорення деяких питань з ЄС і НАТО. І ми поки що не дійшли до цього", сказав Рютте.

Він також зазначив, що мирна угода стосовно України не змінить ситуацію щодо РФ. "Росія ще довго буде являти собою довгострокову загрозу. (...) Мирний план не змінює оцінки Росії як довгострокової загрози для Європи", - сказав він.

Напередодні Трамп заявив, що задоволений тим, як переговори щодо українського врегулювання проходять і з Москвою, і з Києвом. На його думку, сторони можуть дійти думки, що пропозиції США щодо вирішення конфлікту їм вигідні. Також Рютте зазначив, що за деякими пунктами переговори - складні і можуть зайняти чимало часу.

Теги: #рютте #війна

