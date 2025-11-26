Інтерфакс-Україна
У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Унаслідок ворожої атаки дронами, що розпочалася у ніч на 26 листопада, у Запоріжжі зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури та кілька осередків масштабних пожеж, кількість постраждалих зросла до 19, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, частину дронів українські сили ППО збили, однак удари спричинили суттєві пошкодження.

"Пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Пʼять багатоповерхівок постраждали найбільше - через масштабні пожежі, що розгорілися після влучань. Окремо зафіксовано удар по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди", - інформує Федоров ранком середи.

У місті залишаються без електропостачання 358 абонентів, без газопостачання — 201 мешканець.

Наразі відомо про 19 поранених: "Наразі відомо про 19 поранених. Вісім людей залишаються у лікарні. Кількість може змінюватися - люди часто звертаються за допомогою пізніше".

Близько 200 мешканців звернулися до пунктів незламності. Під час гасіння пожеж у багатоповерхівках проводилася евакуація, людей тимчасово обігрівали в автобусах.

Комунальні служби працювали всю ніч, забиваючи вибиті вікна, відновлюючи покрівлі та герметизуючи квартири. За словами Федорова, кількість епіцентрів пожеж і вибухів була "фактично рекордною за три з половиною роки". Частина під’їздів уже визнана непридатною для проживання — триває інспекція та детальне обстеження.

"Наше завдання — до кінця дня відновити герметичність усіх квартир, у яких можливо проживати, і дати людям мінімальну стабільність у цих умовах", — зазначив Федоров.

 

