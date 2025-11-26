Інтерфакс-Україна
07:43 26.11.2025

Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

Президент США Дональд Трамп повідомив, що попередній документ із 28 пунктів, який обговорювався у контексті врегулювання ситуації між Україною та Росією, не був планом, а лише концептуальною "картою", за його словами, згодом його було скорочено до 22 пунктів, частину з яких уже опрацьовано.

"Ну, це була просто карта. Все, що це було, це карта. Це не був план, це була концепція, а потім вони взяли кожен із 28 пунктів, а потім дійшли до 22 пунктів. Багато з них було вирішено, і насправді дуже сприятливо. Тож побачимо, що буде", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One.

Коментуючи питання щодо того, чи вимагав цей підхід надто великих територіальних поступок від Росії, Трамп зазначив: "Дивіться, як все йде, якщо подивитися, все рухається лише в одному напрямку. Отже, зрештою, це земля, яку Росія може отримати протягом наступних кількох місяців. Тож ви хочете воювати і втратити ще 50 000, 60 000 людей?" — заявив Трамп.

 

Теги: #план #трамп #сша

