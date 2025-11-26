Інтерфакс-Україна
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 125 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 125 од. спецтехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 4 танка, 1 бронемашину, 44 артсистем, 743 БПЛА, а також 125 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 168 550 (+980) осіб, танків – 11 372 (+4) од, бойових броньованих машин – 23 625 (+1) од., артилерійських систем – 34 688 (+44) од., РСЗВ – 1 549 (+0) од., засоби ППО – 1 252 (+2) од., літаків– 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743) од., крилаті ракети – 3 995 (+14) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 242 (+124) од., спеціальна техніка – 4 007 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

