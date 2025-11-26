Інтерфакс-Україна
Події
03:54 26.11.2025

Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 117 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 46 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 117 окупантів, із них 54 — безповоротно. Наші захисники знищили одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної техніки, 21 безпілотний літальний апарат та п’ять одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього, українські захисники уразили одну гармату та радіолокаційно знешкодили 41 безпілотний літальний апарат ворога", - сказано у вечірньому зведенні.

Загалом на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. У двох локаціях бої не припиняються дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Gcwyn5jXr/

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:20 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

02:59 25.11.2025
На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

23:22 23.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак - Генштаб

01:57 23.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

03:42 22.11.2025
Понад 230 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Понад 230 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

04:00 21.11.2025
Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

19:30 17.11.2025
Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

23:06 16.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, майже 200 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, майже 200 боєзіткнень за добу - Генштаб

23:02 16.11.2025
Ворог втратив 117 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 117 особи на покровському напрямку - Генштаб

03:35 16.11.2025
Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

ОСТАННЄ

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

ОВА: Внаслідок атаки на Запоріжжя госпіталізовано вже 12 людей

Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

Україна та Британія обговорили посилення оборонної співпраці та розгортання сил стримування Коаліцією охочих — ОП

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

Міністр Сухопутних військ США Дрісколл цього тижня відвідає Київ — Єрмак

У переговорах США та України щодо мирного плану залишаються невирішеними три ключові незгоди - ЗМІ

Шмигаль обговорив із заступницею Генсека НАТО підтримку України та наслідки атаки на Київ

Єрмак: З ТОТ повернули ще трьох українських дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА