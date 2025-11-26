Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 117 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 46 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 117 окупантів, із них 54 — безповоротно. Наші захисники знищили одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної техніки, 21 безпілотний літальний апарат та п’ять одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього, українські захисники уразили одну гармату та радіолокаційно знешкодили 41 безпілотний літальний апарат ворога", - сказано у вечірньому зведенні.

Загалом на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. У двох локаціях бої не припиняються дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Gcwyn5jXr/