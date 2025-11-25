Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Франція разом з європейськими країнами фіналізує найближчими днями узгодження рішення щодо надання фінансової підтримки Україні шляхом використанням заморожених російських активів, заявив президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі "Коаліції охочих".

"Головне питання, яке й далі залишається відкритим, — чи є у Росії справжнє бажання миру? В цьому контексті ми вирішили найближчими днями істотно просунутися у двох напрямах. Перший — це заморожені російські активи, які, як ви знаєте, є надзвичайно значними й уже становлять інструмент тиску. Тож у найближчі дні ми фіналізуємо рішення, координуючись із найзацікавленішими європейськими країнами, а також з ЄС і Єврокомісією, щоб забезпечити фінансування, надати Україні передбачуваність і водночас зберегти цей тиск", - сказав він за підсумками зустрічі Коаліції охочих у вівторок.

Другий напрям, на якому зосередиться Коаліція, за словами Макрона, - це гарантії безпеки для України. Він зауважив, що протягом останніх місяців була зроблена "дуже масштабна робота" під керівництвом британців і французів.

Президент сказав, що "протягом наступних кількох днів ми завершимо внески кожної сторони та завершимо ці гарантії безпеки".

"Це важливо для українців, це важливо для переговорів про надійний мир та для підтримки тиску на Росію", - зазначив Макрон.