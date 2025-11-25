Інтерфакс-Україна
Події
20:33 25.11.2025

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

1 хв читати
Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Франція разом з європейськими країнами фіналізує найближчими днями узгодження рішення щодо надання фінансової підтримки Україні шляхом використанням заморожених російських активів, заявив президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі "Коаліції охочих".

"Головне питання, яке й далі залишається відкритим, — чи є у Росії справжнє бажання миру? В цьому контексті ми вирішили найближчими днями істотно просунутися у двох напрямах. Перший — це заморожені російські активи, які, як ви знаєте, є надзвичайно значними й уже становлять інструмент тиску. Тож у найближчі дні ми фіналізуємо рішення, координуючись із найзацікавленішими європейськими країнами, а також з ЄС і Єврокомісією, щоб забезпечити фінансування, надати Україні передбачуваність і водночас зберегти цей тиск", - сказав він за підсумками зустрічі Коаліції охочих у вівторок.

Другий напрям, на якому зосередиться Коаліція, за словами Макрона, - це гарантії безпеки для України. Він зауважив, що протягом останніх місяців була зроблена "дуже масштабна робота" під керівництвом британців і французів.

Президент сказав, що "протягом наступних кількох днів ми завершимо внески кожної сторони та завершимо ці гарантії безпеки".

"Це важливо для українців, це важливо для переговорів про надійний мир та для підтримки тиску на Росію", - зазначив Макрон.

Теги: #макрон #фінансування #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 25.11.2025
Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

20:05 25.11.2025
Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

17:31 25.11.2025
Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

11:10 25.11.2025
Макрон вважає, що деякі пункти запропонованого США плану щодо України потребують уточнень

Макрон вважає, що деякі пункти запропонованого США плану щодо України потребують уточнень

20:20 23.11.2025
Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

07:23 23.11.2025
У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

20:26 22.11.2025
Кошта анонсував спеціальну зустріч лідерів ЄС щодо України на полях саміту в Луанді у понеділок

Кошта анонсував спеціальну зустріч лідерів ЄС щодо України на полях саміту в Луанді у понеділок

20:06 21.11.2025
Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

19:45 21.11.2025
Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

02:25 21.11.2025
ЄС оголосив конкурс проєктних пропозицій для підтримки громадянського суспільства в Україні на 17 млн євро

ЄС оголосив конкурс проєктних пропозицій для підтримки громадянського суспільства в Україні на 17 млн євро

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

Коаліція охочих погодилася продовжувати підтримку України – Стубб

Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Кошта: ЄС продовжуватиме тиснути на Росію та підтримувати Україну

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА