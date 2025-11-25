Інтерфакс-Україна
Події
17:46 25.11.2025

Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

Фото: https://www.facebook.com

Найважливішим завданням в торгових переговорах України та Європейського Союзу наразі є промисловість, бо щодо сільського господарства були знайдені необхідні варіанти, повідомив віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"І, очевидно, що металургійна сфера буде найбільш важливою, тому що Європейський Союз захищається і екологічних багато різних речей. Це буде один з ключових топіків на наступному тижні в рамках Торгового комітету", – сказав він на 26-х загальних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві у вівторок.

Качка зазначив, за останні 10 років в Україні регулювання багато в чому змінилося.

"Є, де ми просідаємо, наприклад, політика в сфері довкілля", – констатував віцепрем’єр

В той же час він висловив впевненість, що в умовах нормальної роботи уряду і парламенту Україні вдасться пройти найскладнішу "останню милю".

Щодо перспектив експорту в ЄС після поновлення цього року квот, Качка визнав, що через затримку зі збільшенням квот не всі українські експортери змогли повністю використати свій експортний потенціал.

"Але наступного року це буде вже планомірна, стабільна робота. І, я думаю, що ми вийдемо на гарні показники експорту. Але очевидно, що нам в них буде тісно за наступний рік-півтора-два", – сказав він.

Качка висловив надію, що в 2028 році під час чергового перегляду квот Україна зможе добитися чергового розширення умов доступу на європейські ринки, а паралельно завершити переговори про вступ в Європейський Союз.

