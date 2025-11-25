Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Нарешті з'явився шанс досягти реального прогресу до міцного миру в Україні, абсолютною умовою якого є надійні гарантії безпеки для українців, заявив президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "Коаліції охочих".

Ми явно перебуваємо на переломному моменті. Переговори набирають нового імпульсу, і ми повинні будь-що зберегти цей темп…нарешті з’явився реальний шанс досягти справжнього прогресу на шляху до міцної, справедливої мирної угоди", - сказав він.

Макрон наголосив, що "абсолютною умовою такої твердої угоди є міцні гарантії безпеки"

"Україна вже мала свою частку обіцянок, які були розірвані російською агресією, тому надійні, тверді гарантії безпеки — це необхідність. Я б сказав, що саме це і є головним, фундаментальним завданням усієї коаліції", - зазначив лідер Франції.