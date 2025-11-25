Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Жінка з дитиною зазнали поранень у Дніпрі через ворожу атаку БпЛА, наразі жінка у важкому стані, дитина – у стані середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, також пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередачі.

Як повідомив Гайваненко пізніше, жінка, що зазнала поранень, наразі у важкому стані. "21-річна жінка, поранена у Дніпрі, "важка". Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, дівчинку чотирьох років також госпіталізовано. Вона у стані середньої тяжкості.