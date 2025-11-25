Інтерфакс-Україна
Події
15:46 25.11.2025

Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

1 хв читати
Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Жінка з дитиною зазнали поранень у Дніпрі через ворожу атаку БпЛА, наразі жінка у важкому стані, дитина – у стані середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, також пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередачі.

Як повідомив Гайваненко пізніше, жінка, що зазнала поранень, наразі у важкому стані. "21-річна жінка, поранена у Дніпрі, "важка". Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, дівчинку чотирьох років також госпіталізовано. Вона у стані середньої тяжкості.

Теги: #дніпро #атака_бпла_рф #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:33 25.11.2025
Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

03:10 25.11.2025
Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

23:36 23.11.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15

Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15

13:54 23.11.2025
УЧХ допомагав постраждалим після атак російських дронів на Запоріжжя та Дніпро

УЧХ допомагав постраждалим після атак російських дронів на Запоріжжя та Дніпро

09:36 23.11.2025
Після нічної атаки медична допомога знадобилася 15 жителям Дніпра, троє в лікарнях

Після нічної атаки медична допомога знадобилася 15 жителям Дніпра, троє в лікарнях

01:00 23.11.2025
Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

21:38 22.11.2025
У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу поранено п’ять людей

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу поранено п’ять людей

12:27 21.11.2025
Росіяни зранку атакують Одещину із застосуванням БПЛА, постраждала людина – ОВА

Росіяни зранку атакують Одещину із застосуванням БПЛА, постраждала людина – ОВА

08:02 21.11.2025
П’ятеро постраждалих, серед них дитина: Вночі Одесу атакували безпілотники

П’ятеро постраждалих, серед них дитина: Вночі Одесу атакували безпілотники

05:50 21.11.2025
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок і підприємство, постраждало четверо людей – МВА

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок і підприємство, постраждало четверо людей – МВА

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

ОСТАННЄ

Переговори між делегаціями США та РФ щодо мирного врегулювання в Україні проходять успішно – помічник Дрісколла

Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Зеленський наклав санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025рр незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

NovaSklo та IFC розпочинають співпрацю для створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

"Нова пошта" втретє доставить новорічну казку дітям

Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

Зеленський поділився із Мерцом свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА