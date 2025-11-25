Інтерфакс-Україна
15:21 25.11.2025

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр
В Україні вперше відбулася зустріч робочої групи держав-учасниць Коаліції спроможностей з розмінування, яка координує підтримку в бойовому та гуманітарному розмінуванні, повідомляється на сайті міністерства оборони України.

У заході взяли участь 43 делегати з 14 країн і чотирьох міжнародних організацій.

Делегації отримали можливість побачити результати діяльності Коаліції безпосередньо у місцях реалізації програм розмінування, підготовки персоналу та матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, партнерам представлено два Плани імплементації розвитку спроможностей з розмінування на 2026 рік для Державної спеціальної служби транспорту та Сил підтримки Збройних Сил України.

Також учасники зустрічі обговорили постачання та закупівлю обладнання на 2025–2026 роки й ознайомилися з можливостями підрозділів з розмінування Міноборони та ЗСУ.

Сторони зазначили, що вже до кінця 2025 року планується створити початкові спроможності – підготувати та забезпечити сучасним обладнанням 8 батальйонів, що дозволить більш ніж 450 групам виконувати завдання з розмінування в украй складних бойових умовах.

Як повідомляється, майже 3 990 осіб пройшли підготовку за підтримки місії ЄС з військової допомоги Україні, Tetra Tech (США), Mriya Aid (Канада) та Іспанії;

Було надано обладнання на суму понад EUR 408 млн такими країнами та партнерами: Німеччиною, Литвою, Данією, Словаччиною, Фінляндією, Ісландією, компанією Tetra Tech (США), Управлінням ООН з обслуговування проєктів (фінансування Нідерландів) та компанією Mriya Aid (Канада).

Обладнання на суму більш ніж EUR 111 млн було закуплено за внесками Литви, Швеції, Німеччини, Ісландії, Ірландії та Данії: позашляховики, карети швидкої допомоги, підривні машини, персональні антидронові пристрої, прилади нічного бачення, системи протидії дронам, міношукачі, вантажівки, комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів, бронетранспортери, мінні катки та багато іншого.

