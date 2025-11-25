Керівник САП: з викривачами буде складно, якщо не надати їм належний захист

Викривачі корупційних злочинів потерпають від різних методів тиску, тому таких людей ставитиме дедалі менше без належного захисту їхніх прав, наголошує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"По викривачах. Кожен бізнес, який стикається із ситуацією, коли їм треба заплатити той чи інший відкат, дивиться і аналізує, як склалася доля попередніх викривачів. Давайте згадаємо їх всіх, хто з них залишився на посаді. Більшість з них звільнено, і стосовно них розпочато ряд кримінальних проваджень", - розказав Клименко в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

В цьому контексті керівник САП заявив, що "в принципі викривачів буде ставати все менше і менше", бо реальних механізмів їхнього захисту фактично не існує.

"Чому, наприклад, не захистили ні Кубракова (колишнього віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова), ні Найєма (ексголову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма)? Аналогічна ситуація в Запорізькій області. Заступник голови Запорізької облради був викритий, і там є викривач, якому повідомили ряд підозр і ми фактично нічого не можемо з цим зробити", - додав Клименко.

Тобто, за словами керівника САП, щодо викривачів застосовують різні методи тиску – і кримінальні провадження, і звільнення з посад з подальшою мобілізацію і відправкою на лінію фронту.

"Тому з викривачами буде складно, якщо не розробити належний механізм захисту їхніх прав", - підсумував керівник САП.