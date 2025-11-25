Інтерфакс-Україна
Події
13:15 25.11.2025

Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

У справі щодо корупції в енергетиці встановлено факти виведення коштів не тільки з енергетичної, а й з інших сфер діяльності держави, повідомив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною, бо вона найбільш "темна" на сьогоднішній день в частині регулювання, враховуючи схему "шлагбаум", яка існувала, враховуючи відсутність наглядової ради в "Енергоатомі"… Але є приходи цих коштів і з інших сфер", - сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

За словами Кривоноса, нараз співставляються дати розмов з датами транзакцій.

"В подальшому будуть надсилатися відповідні процесуальні документи міжнародно-правової допомоги до інших країн, щоб розкрити всі фінансові операції", - пояснив директор НАБУ.

 

