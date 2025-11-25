Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

Після співставлення аудиозаписів по справі корупції в енергетиці з вилученими слідством документами та фінансовим "слідом" з'являться нові підозрювані по справі, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Наразі переходим в так звану гласну стадію – повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто, відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують, з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, активи за кордоном", - розказав Кривонос у вівторок в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

За словами Кривоноса, обшуки були результативними, "незважаючи на всі перешкоди, які у нас були в процесі досудового розслідування". "Нам вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів", - сказав він, уточнивши, що антикорупційні органи мають в розпорядженні "тисячі годин записів".

Директор НАБУ повідомив, що наразі здійснюється опрацювання вилученої комп'ютерної техніки, а також документів, які підтверджують ті чи інші транзакції.

Кривонос наголосив, що на даний час відбувається прослуховування записів. "Після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом чи з вилученою документацією… для нас багато речей стає більш зрозумілими… я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних в даній справі", - зазначив директор НАБУ.