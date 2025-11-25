Інтерфакс-Україна
Події
13:00 25.11.2025

Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

1 хв читати
Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

Після співставлення аудиозаписів по справі корупції в енергетиці з вилученими слідством документами та фінансовим "слідом" з'являться нові підозрювані по справі, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Наразі переходим в так звану гласну стадію – повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто, відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують, з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, активи за кордоном", - розказав Кривонос у вівторок в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

За словами Кривоноса, обшуки були результативними, "незважаючи на всі перешкоди, які у нас були в процесі досудового розслідування". "Нам вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів", - сказав він, уточнивши, що антикорупційні органи мають в розпорядженні "тисячі годин записів".

Директор НАБУ повідомив, що наразі здійснюється опрацювання вилученої комп'ютерної техніки, а також документів, які підтверджують ті чи інші транзакції.

Кривонос наголосив, що на даний час відбувається прослуховування записів. "Після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом чи з вилученою документацією… для нас багато речей стає більш зрозумілими… я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних в даній справі", - зазначив директор НАБУ. 

Теги: #кривонос #мідас #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 25.11.2025
Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

12:53 25.11.2025
Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

12:43 25.11.2025
Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

14:33 22.11.2025
ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

12:57 22.11.2025
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

15:54 21.11.2025
ДБР передало до НАБУ заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань ексміністра енергетики Галущенка

ДБР передало до НАБУ заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань ексміністра енергетики Галущенка

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

12:32 19.11.2025
НАБУ проводить обшуки в "Нафтогазі" – депутат

НАБУ проводить обшуки в "Нафтогазі" – депутат

12:14 19.11.2025
АП ВАКС залишила під вартою підозрюваного у корупції в енергетиці Басова із заставою у 40 млн грн

АП ВАКС залишила під вартою підозрюваного у корупції в енергетиці Басова із заставою у 40 млн грн

19:03 18.11.2025
Захист вважає, що застава Чернишова в 120 млн грн в іншому провадженні є достатньою для убезпечення ризиків

Захист вважає, що застава Чернишова в 120 млн грн в іншому провадженні є достатньою для убезпечення ризиків

ВАЖЛИВЕ

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

ОСТАННЄ

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції Трампа - Сибіга про масовану атаку РФ

Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

Молдова підтвердила проліт БпЛА типу "Шахед" через свою територію до Румунії - ЗМІ

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА