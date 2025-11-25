Лубінець про чергову атаку РФ: Кожен удар - це черговий доказ терору, який Росія веде проти України

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кожен удар є черговим доказом терору, який Росія веде проти України.

"Кожен такий удар - це черговий доказ терору, який Росія веде проти України, грубо порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права", - написав він у телеграмі.

За його словами, унаслідок обстрілу загинуло вже шестеро людей, є поранені.

"Цієї ночі Київ та область знову опинилися під жорстокою атакою російського агресора. Ворог завдав ударів по житлових будинках, де жили звичайні мирні люди. Ці злочини мають бути належним чином зафіксовані, а винні покарані", - зазначив омбудсмен.

За даними столичного мера Віталія Кличко, уже 9 постраждалих у Києві, серед яких - одна дитина. Також трьох людей госпіталізували.