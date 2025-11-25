Інтерфакс-Україна
Події
07:49 25.11.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі та жертва

1 хв читати
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі та жертва

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, є постраждалі та жертва, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Один чоловік загинув, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Косівцевому та Різдв’янці, а 387 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Микильське, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай, Варварівку та Солодке.

Також 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Оріхова, Варварівки, Зеленого Гаю, Привільного та Полтавки, а 229 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого Гаю, Варварівки та Солодкого.

Крім того, надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 24.11.2025
На Запоріжжі в результаті російського удару постраждали двоє чоловіків

На Запоріжжі в результаті російського удару постраждали двоє чоловіків

21:20 23.11.2025
П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

10:38 23.11.2025
У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

19:10 22.11.2025
ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

08:47 22.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

09:00 19.11.2025
Комбінована атака РФ на Івано-Франківську область: Постраждали троє, зокрема діти

Комбінована атака РФ на Івано-Франківську область: Постраждали троє, зокрема діти

07:34 19.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 21 населений пункт Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 21 населений пункт Запорізької області

04:25 19.11.2025
У Запорізькій області внаслідок атаки поранено двох цивільних

У Запорізькій області внаслідок атаки поранено двох цивільних

08:58 18.11.2025
Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

02:18 18.11.2025
Ворожі атаки на Дніпро призвели до затримок поїздів – Укрзалізниця

Ворожі атаки на Дніпро призвели до затримок поїздів – Укрзалізниця

ВАЖЛИВЕ

Уже двоє загиблих у Києві - мер

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1 120 осіб та 115 од. спецтехніки

Попередньо, в Києві четверо загиблих

Уже двоє загиблих у Києві - мер

25 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн

Україна закликала не допустити Росію до Ради Міжнародної морської організації - Кулеба

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА