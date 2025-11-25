Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі та жертва

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, є постраждалі та жертва, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Один чоловік загинув, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Косівцевому та Різдв’янці, а 387 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Микильське, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай, Варварівку та Солодке.

Також 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Оріхова, Варварівки, Зеленого Гаю, Привільного та Полтавки, а 229 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого Гаю, Варварівки та Солодкого.

Крім того, надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.