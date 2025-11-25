Інтерфакс-Україна
02:59 25.11.2025

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби понеділка на фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень. Противник завдав 29 авіаційних ударів, скинув 62 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2683 дронів-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - сказано в повідмленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках сьогодні ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників та 155 обстрілів.

На південно-слобожанському напрямку противник штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Три атаки відбили українські захисники на куп’янському напрямку в районах Піщаного та Петропавлівки.

На лиманському напрямку українські військові зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставків. Ще три боєзіткнення досі тривають.

На слов’янському напрямку українські оборонці успішно відбили 11 спроб окупантів просунутися у районах у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Сили оборони вже відбили 15 ворожих атак, бої тривають.

На покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 30; знищили 21 безпілотний літальний апарат та два укриття особового складу; уразили один автомобіль, одну артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника". – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 15 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

На оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.

На придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BbS1Uagtcm8XkPnxZwEbzkrTmPB2ePZTM1Ze7L4uGLxKxyZEWUbmdrWREw41bqbvl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

