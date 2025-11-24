Інтерфакс-Україна
Події
19:40 24.11.2025

Рух поїздів в напрямку ст. Чаплине відновлено -"Придніпровська залізниця"

Рух поїздів на ділянці в напрямку станції Чаплине (Дніпропетровська область) відновлено, повідомила регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" віднайшла можливість відновити сполучення на ділянці в напрямку станції Чаплине", - написала регіональна філія у Facebook в понеділок.

Зазначається, що з 24 листопада повним маршрутом курсуватимуть потяги № 6122, №6130 Дніпро – Чаплине, № 6135 Чаплине – Дніпро. А із  25 листопада  -  поїзд № 6109 Чаплине – Дніпро.

Як повідомлялось, приміські поїзди №6110/6127 Дніпро - Чаплине – Дніпро у понеділок, 24 листопада, курсуватимуть до/з ст. Письменна.

Напередодні, 23 листопада, у групі "Укрзалізниця: приміські поїзди" повідомлялося про скорочені маршрути ще чотирьох поїздів до/з ст. Чаплине, тоді як повні маршрути курсування залишалося тільки у цих двох поїздів: №6110 Дніпро – Чаплине та №6127 Чаплине – Дніпро.

У п’ятницю, 21 листопада, регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" повідомляла, що внаслідок підвищеної небезпеки не курсуватиме поїзд №6291 сполученням Павлоград-1 - Синельникове-1, також обмежено маршрут поїзда №6280 Дніпро-Гол. – Синельникове-1 (замість Дніпро-Гол. - Павлоград-1).

Раніше "Укрзалізниця" у коментарях під дописом на своїй сторінці у Facebook повідомляла про те, що відновлення сполучень з Павлоградом на Дніпропетровщині та Шосткою на Сумщині можливе після того, як військові нададуть гарантії безпечного руху.

 

Теги: #дніпропетровська #залізниця

