19:26 24.11.2025
До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця
Фото: сайт Президента України
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося врятувати ще одну молоду людину, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"22-річний хлопець понад три роки жив під російською окупацією та в постійному страху примусової мобілізації. Він мріяв повернутися до батьків, які лишалися на підконтрольній території України, але самостійно проходити численні російські блокпости було надто небезпечно", - написав він у телеграм-каналі.
З словами Єрмака, завдяки допомозі фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity сьогодні хлопець уже у вільній Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку.