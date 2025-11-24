Інтерфакс-Україна
Події
19:26 24.11.2025

До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

1 хв читати
До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця
Фото: сайт Президента України

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося врятувати ще одну молоду людину, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"22-річний хлопець понад три роки жив під російською окупацією та в постійному страху примусової мобілізації. Він мріяв повернутися до батьків, які лишалися на підконтрольній території України, але самостійно проходити численні російські блокпости було надто небезпечно", - написав він у телеграм-каналі.

З словами Єрмака, завдяки допомозі фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity сьогодні хлопець уже у вільній Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку.

 

Теги: #діти #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 24.11.2025
Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

19:58 24.11.2025
Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

11:41 24.11.2025
Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

19:10 23.11.2025
Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

14:33 23.11.2025
Школярів з 8 громад Сумської області відправили на двотижневий відпочинок до В’єтнаму

Школярів з 8 громад Сумської області відправили на двотижневий відпочинок до В’єтнаму

05:51 23.11.2025
Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

20:43 21.11.2025
Зеленський обговорив з міністром оборони Литви перспективи спільного оборонного виробництва

Зеленський обговорив з міністром оборони Литви перспективи спільного оборонного виробництва

18:37 21.11.2025
Папа Римський Лев XIV прийняв групу українських дітей

Папа Римський Лев XIV прийняв групу українських дітей

14:24 20.11.2025
Генпрокурор запропонував Раді встановити довічне ув’язнення за вбивство та зґвалтування неповнолітніх

Генпрокурор запропонував Раді встановити довічне ув’язнення за вбивство та зґвалтування неповнолітніх

13:12 20.11.2025
Офіс генпрокурора повідомив про підозру п’ятьом особам за депортацію 367 українських дітей до РФ

Офіс генпрокурора повідомив про підозру п’ятьом особам за депортацію 367 українських дітей до РФ

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях

Трамп обговорив з Сі війну в Україні та домовився про обмін державними візитами

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

Лідери європейської зовнішньої політики закликають до миру в Україні на засадах міжнародного права – ЗМІ

Рух поїздів в напрямку ст. Чаплине відновлено -"Придніпровська залізниця"

Польща провела успішні випробування власної суборбітальної ракети

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА