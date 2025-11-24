До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

Фото: сайт Президента України

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося врятувати ще одну молоду людину, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"22-річний хлопець понад три роки жив під російською окупацією та в постійному страху примусової мобілізації. Він мріяв повернутися до батьків, які лишалися на підконтрольній території України, але самостійно проходити численні російські блокпости було надто небезпечно", - написав він у телеграм-каналі.

З словами Єрмака, завдяки допомозі фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity сьогодні хлопець уже у вільній Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку.