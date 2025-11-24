Інтерфакс-Україна
18:40 24.11.2025

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції, це обговорювалися на зустрічі з фракцією "Слуга народу", повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями.

"Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент також зазначив, що кількість заявок на програму Зимової є-підтримки збільшується у високому темпі, і в уряду є достатні кошти на повний обсяг програми. "Важливо, що українці можуть оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва, а використати кошти – до червня. Будуть виконані й усі інші наші програми підтримки, і повне забезпечення соціальних видатків держави – це один із пріоритетів для уряду", - зазначив президент.

