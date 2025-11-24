Інтерфакс-Україна
Події
18:26 24.11.2025

Мерц: Спільний мирний план покликаний започаткувати процес, для цього Росія повинна сісти за стіл переговорів

2 хв читати
Мерц: Спільний мирний план покликаний започаткувати процес, для цього Росія повинна сісти за стіл переговорів
Фото: Анадолу

Спільний мирний план може розпочати процес лише у тому випадку, коли Росія сяде за стіл переговорів, заявив Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

"Мир в Україні не буде досягнутий за одну ніч. Спільний мирний план покликаний започаткувати процес. Для цього Росія повинна негайно сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього, не буде ні процесу, ні миру", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, "у цей вирішальний момент ми, європейці, стоїмо і діємо єдиним фронтом: ми прагнемо досягти припинення вогню і справедливого миру для України – якомога швидше. Ми прагнемо захистити безпеку Європи".

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков, у понеділок зранку заявив, що Кремль знає про європейський мирний план, однак вважає, що його положення неконструктивні й не підходять для РФ. "Ми сьогодні зранку дізнались про європейський план, який, на перший погляд, нам зовсім конструктивно не підходить", — сказав помічник Путіна.

Ушаков стверджує, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Також, за його словами, багато положень цього документа, що обговорювався на Алясці, прийнятні для Росії. Помічник Путіна каже, що навколо мирного плану щодо України багато домислів, а Росія "вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США".

Він припускає, що Сполучені Штати найближчим часом вийдуть на контакт із РФ, щоб "очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає".

Теги: #мерц #мирний_план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 24.11.2025
Мерц: Мирного плану щодо України не буде без схвалення Європи – ЗМІ

Мерц: Мирного плану щодо України не буде без схвалення Європи – ЗМІ

16:47 23.11.2025
Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

16:12 23.11.2025
Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

15:47 23.11.2025
Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

15:34 23.11.2025
Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

13:23 23.11.2025
Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

12:46 22.11.2025
Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи – ЗМІ

Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи – ЗМІ

11:56 22.11.2025
США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план - ЗМІ

США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план - ЗМІ

14:52 21.11.2025
Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

14:06 13.11.2025
Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

Польща провела успішні випробування власної суборбітальної ракети

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда - УВ "Схід"

Сі провів телефонну розмову з Трампом

"ДТЕК" за тиждень відновив електрозабезпечення майже 800 тис. абонентів у трьох областях

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА