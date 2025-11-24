Мерц: Спільний мирний план покликаний започаткувати процес, для цього Росія повинна сісти за стіл переговорів

Фото: Анадолу

Спільний мирний план може розпочати процес лише у тому випадку, коли Росія сяде за стіл переговорів, заявив Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

"Мир в Україні не буде досягнутий за одну ніч. Спільний мирний план покликаний започаткувати процес. Для цього Росія повинна негайно сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього, не буде ні процесу, ні миру", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, "у цей вирішальний момент ми, європейці, стоїмо і діємо єдиним фронтом: ми прагнемо досягти припинення вогню і справедливого миру для України – якомога швидше. Ми прагнемо захистити безпеку Європи".

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков, у понеділок зранку заявив, що Кремль знає про європейський мирний план, однак вважає, що його положення неконструктивні й не підходять для РФ. "Ми сьогодні зранку дізнались про європейський план, який, на перший погляд, нам зовсім конструктивно не підходить", — сказав помічник Путіна.

Ушаков стверджує, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Також, за його словами, багато положень цього документа, що обговорювався на Алясці, прийнятні для Росії. Помічник Путіна каже, що навколо мирного плану щодо України багато домислів, а Росія "вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США".

Він припускає, що Сполучені Штати найближчим часом вийдуть на контакт із РФ, щоб "очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає".