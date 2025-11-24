Інтерфакс-Україна
Події
17:28 24.11.2025

Мерц: Мирного плану щодо України не буде без схвалення Європи – ЗМІ

Фото: https://www.dw.com

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що жодного мирного плану для України не може бути без схвалення Європою питань, що стосуються європейських інтересів і суверенітету, повідомляє у понеділок Deutsche Welle.

"Для нас важливо, що ніякого мирного плану для України не може бути, якщо ми не дамо добро щодо питань, що стосуються європейських інтересів і європейського суверенітету", - сказав Мерц, виступаючи перед журналістами на неформальному саміту лідерів ЄС.

"Українські інтереси – це і європейські інтереси, і ми хочемо разом забезпечити їх довгострокове дотримання", - зазначив він. За словами Мерца, до таких спільних інтересів відноситься і те, що Київ "не можна примушувати до односторонніх територіальних поступок".

Також голова німецького уряду вважає важливим, щоб Україна "і в майбутньому могла ефективно захищати себе від проявів агресії". Для цього їй потрібні сильні Збройні сили та надійні гарантії безпеки партнерів, додав він.

Водночас Фрідріх Мерц зазначив, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови, яку він провів з ним минулого тижня, проявив відкритість щодо спільно розробленого мирного плану по Україні. "І це саме те, чого представники України, США та члени ЄС досягли вчора в Женеві", - повідомив канцлер ФРН. "Ми вітаємо, що ці переговори в Женеві відбулися. Ми вітаємо також проміжні результати", - додав він.

Тепер, за словами Мерца, важливо залучити Росію до переговорів. "Якщо це можливо, то всі зусилля виправдали себе", - зазначив він. Водночас, за словами Фрідріха Мерца, він не розраховує, що цього тижня в процесі мирного врегулювання в Україні буде здійснено прорив.

Як повідомлялось, адміністрація США представила план з 28 пунктів щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який включає, зокрема, гарантії безпеки, засновані на статті 5 статуту НАТО, угоду про ненапад між Росією і Україною, відмову України від вступу до НАТО та скорочення чисельності ЗСУ.

Минулої неділі в Женеві відбулася зустріч делегацій США і України, а також представників Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення запропонованого Вашингтоном мирного плану.

Потім держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зберігаються розбіжності щодо плану завершення війни, проте вони не є непереборними, і сторони продовжать роботу.

За словами Рубіо, підготовлений Вашингтоном план може змінюватися залежно від ходу консультацій, конкретного дедлайну для прийняття немає. При цьому держсекретар розраховує, що сторони приймуть рішення найближчим часом

За повідомленнями російських ЗМІ, Москва отримала від Вашингтона текст плану щодо врегулювання війни в Україні.

