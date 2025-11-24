Зеленський поінформував Кошту про хід вчорашніх перемовин у Женеві

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський під час своєї телефонної розмови з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою поінформував його щодо вчорашніх зустрічей радників у Женеві, зокрема про позиції сторін і хід переговорів.

"Дуже важливо, щоб Україна брала участь у розробці спільної позиції ЄС на рівних засадах. Ми цінуємо повагу. Я поінформував президента про вчорашні зустрічі радників у Женеві, зокрема про позиції сторін, хід переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо сумлінно працювати над досягненням миру в Європі", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялося, президент Європейської Ради Антоніу Кошта обговорив із президентом України Володимиром Зеленським ситуацію щодо мирних зусиль напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС.

"Поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні сьогоднішньої неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо мирних зусиль в Україні, аби отримати його оцінку ситуації", - написав Кошта у соцмережі Х.