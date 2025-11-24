"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

АТ "Укрпошта" розпочало виплату 1 тис. грн в рамках державної програми "Зимова підтримка".

"Розпочали виплату "Зимової підтримки 2025". Перші кошти вже надійшли пенсіонерам і одержувачам соціальних виплат через "Укрпошту" - це майже 2 мільйони українців. Здебільшого це люди, які отримують найменші пенсії та особливо потребують нашої підтримки, тому ми прискорили процес настільки, наскільки це було можливо", - йдеться у повідомленні підприємства.

Зазначається, що виплати стартували 24 листопада в міських відділеннях "Укрпошти", а із 25 листопада її почнуть виплачувати в сільських відділеннях по всій країні.

"Насамперед допомогу нарахують майже 2 мільйонам громадян, які отримують її автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через "Укрпошту". Переважно це громадяни, які мають найнижчі пенсії, тож вони найбільше потребують підтримки. Ті ж, хто подав заяву на оформлення допомоги у поштовому відділенні (а таких вже понад 400 000), отримають сповіщення про зарахування коштів через SMS", - йдеться в повідомленні.

В "Укрпошті нагадали, що використовувати кошти підтримки українці зможуть безпосередньо у відділеннях пошти на: оплатити комунальні послуги; передплатити газету чи журнал; скористатися поштовими послугами (відправлення, марки тощо); замовити лікарські засоби та товари, вироблені в Україні; зробити донат на Збройні сили України..

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.