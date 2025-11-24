Стубб: Переговори в Женеві стали кроком вперед, але залишаються важливі питання

Президенти Фінляндії та України Александер Стубб та Володимир Зеленський провели розмову вранці в понеділок, 24 листопада.

"Я вітаю прогрес, досягнутий під час вчорашніх зустрічей між США та Україною в Женеві. Переговори стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання, які необхідно вирішити", - написав Стубб в соцмережі Х за результатами розмови.

"Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, буде обговорено та прийнято членами ЄС та НАТО в окремому порядку", - додав він.