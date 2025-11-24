Інтерфакс-Україна
08:16 24.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 191 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні Генштабу.

 

