Україна та США обговорюють можливість зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні

Офіційний Київ та Вашингтон обговорюють можливість візиту президента України Володимира Зеленського до США для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомила агенція Reuters, посилаючись на власні джерела.

"Американські та українські чиновники обговорювали можливість поїздки Зеленського до Сполучених Штатів, можливо, вже цього тижня, щоб обговорити мирний план США з Трампом, повідомили в неділю два джерела, знайомі з цим питанням", - інформує Reuters.

"Одне із джерел повідомило, що основна ідея полягає в тому, що вони обговорять найчутливіші питання мирного плану, такі як питання території. Джерело додало, що наразі підтвердженої дати немає", - сказано в публікації Reuters.