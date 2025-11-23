Інтерфакс-Україна
20:20 23.11.2025

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Фото: elements.envato.com

Підготовлену європейськими державами контрпропозицію на 28-пунктовий мирний план Трампа вже надіслано посадовцям США й України, повідомляє The Telegraph у неділю.

"План, розроблено раніше цього року, але оприлюднено після того, як Дональд Трамп висунув власну мирну пропозицію, передбачає більш вагомі гарантії безпеки для України у разі припинення вогню з Росією", - пише видання.

"США ще не прокоментували контрпропозицію, яка відрізняється від плану пана Трампа за кількома ключовими пунктами – не в останню чергу щодо чисельності збройних сил України, її вступу до НАТО та територіальних поступок", - повідомляє The Telegraph.

Зокрема 24 мирних пункти ЄС включають такі положення:

1. Припинення війни та домовленості щодо запобігання її повторенню, встановлення постійної основи для тривалого миру та безпеки.

2. Обидві сторони конфлікту зобов'язуються до повного безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

3. Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічного впровадження моніторингу припинення вогню за участю США та європейських країн.

4. Запровадження міжнародного моніторингу припинення вогню партнерами України під керівництвом США. Моніторинг буде здійснюватися переважно дистанційно з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів з гнучким наземним компонентом для розслідування ймовірних порушень.

5. Буде створено механізм, за допомогою якого сторони зможуть подавати повідомлення про порушення режиму припинення вогню, розслідувати порушення режиму припинення вогню та обговорювати коригувальні заходи.

6. Росія безумовно повертає всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Процес буде підтримуватися міжнародними партнерами.

7. Сторони конфлікту обмінюються всіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія звільняє всіх цивільних осіб, що утримуються під вартою.

8. Після забезпечення сталості припинення вогню сторони конфлікту вживають заходів для гуманітарної допомоги, включаючи візити родин через лінію зіткнення.

9. Суверенітет України поважається та підтверджується. Україна не змушена бути нейтральною.

10. Україна отримує надійні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до статті 5), для запобігання майбутній агресії.

11. Жодних обмежень щодо Збройних сил України та оборонної промисловості, включаючи міжнародне співробітництво, не накладається.

12. Держави-гаранти будуть спеціальною групою європейських країн та охочих неєвропейських країн. Україна може вільно вирішувати питання присутності, озброєння та операцій дружніх сил, запрошених урядом України, на своїй території.

13. Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу.

14. Україна стає членом ЄС.

15. Україна готова залишатися без'ядерною державою згідно з ДНЯЗ.

16. Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.

17. Територіальні переговори починаються з поточної лінії контролю.

18. Після узгодження територіальних питань і Росія, і Україна зобов'язуються не змінювати їх силою.

19. Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією (за участю США), а також над Каховською греблею. Буде встановлено механізм передачі контролю.

20. Україна має безперешкодні проходи по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

21. Україна та її партнери здійснюють економічну співпрацю без обмежень.

22. Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, зокрема через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує Україні збитки.

23. Санкції, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово та частково послаблені після досягнення сталого миру та поновлені у разі порушення мирної угоди (snapback).

24. Розпочнуться окремі переговори щодо Європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

 

