13:54 23.11.2025

УЧХ допомагав постраждалим після атак російських дронів на Запоріжжя та Дніпро

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі працювали на місцях, постраждалих від ударів російських дронів по Запоріжжю та Дніпру.

"Запоріжжя. На місці чергової атаки спільно з іншими спеціальними службами міста працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області", - повідомляється на сторінці УЧХ у Facebook у неділю.

Волонтери надали першу допомогу двом постраждалим на місці, одного пораненого доставили в лікарню та іншого передали екіпажу "швидкої допомоги" для госпіталізації. 12 людей отримали першу психологічну допомогу.

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, внаслідок чергової російського удару БпЛА по Запоріжжю поранено шістьох осіб. Пошкоджень зазнали два багатоповерхових житлових будинки, приміщення магазину, автомобілі.

У Дніпрі цієї ночі працювали волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Дніпропетровській області. Вони надали першу допомогу трьом постраждалим, п’ятеро отримали першу психологічну допомогу. Крім цього для виявлення поранених волонтери здійснили поквартирний обхід пошкодженого будинку та прилеглої до нього території.

За інформацією ДСНС України, у Дніпрі російський ударний дрон влучив поряд із багатоповерхівкою. Постраждали 14 людей, серед них одна дитина 2014 року народження. Загорілися балкони трьох квартир, а також автомобілі у дворі. 

