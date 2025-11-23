Інтерфакс-Україна
Події
13:23 23.11.2025

Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд обговорила з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою міжнародні зусилля над встановленням миру в Україні.

"Розмовляла зі своїм колегою та другом Андрієм Сибігою та підтвердив непохитну підтримку Канадою справедливого та тривалого миру для України – за столом переговорів з Україною. Канадські посадовці зустрічаються у Швейцарії з європейськими колегами, і ми будемо тісно координувати свої дії протягом наступних днів", - написала Ананд в соцмережі Х в неділю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

В свою чергу CNN, опираючись на слова американського високопосадовця повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда в суботу приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру.

За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф також приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.

Теги: #україна #канада #мирний_план

