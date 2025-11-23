Генштаб зафіксував впродовж доби 162 бойові зіткнення

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 162 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб