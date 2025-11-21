Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

Фото: elements.envato.com

Керівники Європейського союзу – президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта заявляють, що продовжують працювати з Україною над справедливим миром і наполягають, що без України нічого не повинно бути.

Відповідний допис вона зробила у п’ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Разом з Президентом Європейської ради ми розмовляли з президентом України Зеленським. З першого дня Європа стояла поруч з Україною перед обличчям російської агресії. Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути", - написала фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що наступними кроками будуть зустрічі європейських лідерів завтра на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-Африканський союз.