Інтерфакс-Україна
Події
20:06 21.11.2025

Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

1 хв читати
Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України
Фото: elements.envato.com

Керівники Європейського союзу – президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта заявляють, що продовжують працювати з Україною над справедливим миром і наполягають, що без України нічого не повинно бути.

Відповідний допис вона зробила у п’ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Разом з Президентом Європейської ради ми розмовляли з президентом України Зеленським. З першого дня Європа стояла поруч з Україною перед обличчям російської агресії. Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути", - написала фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що наступними кроками будуть зустрічі європейських лідерів завтра на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-Африканський союз.

 

Теги: #україна #мир #позиція #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 21.11.2025
Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

19:45 21.11.2025
Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

17:06 21.11.2025
Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

02:25 21.11.2025
ЄС оголосив конкурс проєктних пропозицій для підтримки громадянського суспільства в Україні на 17 млн євро

ЄС оголосив конкурс проєктних пропозицій для підтримки громадянського суспільства в Україні на 17 млн євро

19:52 20.11.2025
Рубіо має намір у п'ятницю поінформувати європейських чиновників про мирний план щодо України

Рубіо має намір у п'ятницю поінформувати європейських чиновників про мирний план щодо України

19:46 20.11.2025
Грем: російсько-українська війна має закінчитися шляхом переговорів за участю обох сторін та наших європейських союзників

Грем: російсько-українська війна має закінчитися шляхом переговорів за участю обох сторін та наших європейських союзників

18:29 20.11.2025
Зеленський розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості найближчими днями - ОП

Зеленський розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості найближчими днями - ОП

12:24 20.11.2025
Польща закупить зброю для України на $100 млн – Сікорський

Польща закупить зброю для України на $100 млн – Сікорський

10:36 20.11.2025
Україна запропонувала ОАЕ створити розподільний агрохаб для забезпечення продуктами нужденних країн

Україна запропонувала ОАЕ створити розподільний агрохаб для забезпечення продуктами нужденних країн

08:42 20.11.2025
Качка: 2028 рік – реалістичний горизонт завершення переговорів про вступ з ЄС

Качка: 2028 рік – реалістичний горизонт завершення переговорів про вступ з ЄС

ВАЖЛИВЕ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

ОСТАННЄ

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА