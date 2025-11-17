Інтерфакс-Україна
Події
23:31 17.11.2025

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 1,6% з очікуваних у травні цього року 2,0%, а у 2026 році – відповідно до 1,5% з 4,7%, йдеться в опублікованому у понеділок документі.

"Зростання послабилося в першій половині 2025 року, оскільки посилення атак на критично важливу інфраструктуру призвело до порушення енергопостачання, а сільськогосподарське виробництво скоротилося… Тривала війна, як очікується, негативно позначиться на внутрішньому виробничому потенціалі протягом 2026 року, прогнозоване зростання складе 1,5%, перш ніж відновитися до 4,7% у 2027 році, коли очікується серйозний початок відновлювальних робіт", – пояснила Єврокомісія.

Торік вона прогнозувала зростання ВВП України цього року на 2,8%, а у 2026 році – на 5,9%.

Єврокомісія очікує, що внутрішній попит залишатиметься основним рушієм зростання завдяки приватному споживанню, яке базується на зростанні реальної заробітної плати, а продовження витрат на оборону та поточний екстрений ремонт і реконструкція стимулюватимуть зростання інвестицій.

В документі прогнозується, що середньозважена інфляція зросте з 6,5% минулого року до 13,1% у 2025 році (у травні очікування складали 12,6%) через зростання цін на продукти харчування, енергоносіїв і робочої сили, але зменшиться 2026 року до 9,8% (7,7%).

Очікується, що постійні потреби у витратах підтримуватимуть дефіцит державного бюджету на високому рівні протягом усього прогнозованого періоду до 2027 року включно, а цього року він збільшиться до 23,8% ВВП з 18,1% ВВП торік.

"Нові фіскальні заходи, включаючи зусилля щодо скорочення неформальності в митниці, тимчасове підвищення податку на прибуток банків до 50% та запровадження податку на цифрові платформи, принесуть близько 1,8% ВВП додаткових доходів. У поєднанні зі збереженням високих номінальних темпів зростання ВВП, прогнозується, що дефіцит скоротиться до 21,2% ВВП у 2026 році", – прогнозує Єврокомісія.

Зазначається також, що невпинні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та несприятливі погодні умови, що впливають на сільськогосподарське виробництво, сприяли обмеженням з боку пропозиції, що призвело до збільшення імпорту та зменшення експорту. Тож цього року Єврокомісія прогнозує зменшення експорту товарів та послуг на 2,4% за збільшення імпорту на 5,8%. Наступного року очікується відновлення експорту на 2,9%, оскільки сільськогосподарське виробництво нормалізується, але високий попит на імпорт енергії, вугілля та матеріалів, пов'язаних з обороною та реконструкцією, зумовить його зростання на 5,3%.

В документі також наголошується, що масштабне переміщення населення разом із військовим призовом значно скоротили робочу силу з початку повномасштабного вторгнення, що призвело до гострого дефіциту та перевищило темпи зростання середньої номінальної заробітної плати в першій половині 2025 року. Очікується, що дефіцит робочої сили залишатиметься вираженим через повільну реінтеграцію, тривалий вплив війни на робочу силу та постійні регіональні та кваліфіковані невідповідності. В результаті рівень безробіття залишатиметься високим протягом прогнозованого періоду, але продовжить поступово знижуватися: з 14,8% минулого року до 13,3% цього та 12,9% наступного.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України погіршив прогноз зростання ВВП в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік – з 2,3% до 2%. Прогноз інфляції на цей рік покращено з 9,7% до 9,2%, а на наступний збережено на рівні 6,6%.

Джерело: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/34538512-fff6-451a-8bbc-4c8d60e4d132_en?filename=ip327_en.pdf#page=180

Теги: #єврокомісія #ввп #прогноз

