Буданов про справу "Мідас": антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему

Фото: https://t.me/DIUkraine/

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов коментуючи справу про корупцію у сфері енергетики, заявив, що антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему, і тепер за справу має взятися суд.

"Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад," – наголосив Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Надалі справу розглядатимуть у суді. Після офіційних результатів слідства, винні мають понести покарання.

"Ми – правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – підкреслив Буданов.

Він також наголосив, що корупція на такому рівні може й негативно вплинути на ставлення партнерів до України, зокрема у питанні фінансової допомоги.

"Такий ризик існує. Нам треба про це замислитись і не дати ще й від себе додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу,"– пояснив Буданов.

Він закликав українців зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних.

"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – резюмував Буданов.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи бувшого віцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.